Trapani, la Fontana del Tritone torna integra: restaurata la zampa del cavallo

È tornata al suo splendore la Fontana del Tritone, simbolo della città di Trapani. La zampa del cavallo, danneggiata nei giorni scorsi durante un intervento di pulizia, è stata restaurata e ricollocata al suo posto, restituendo armonia al monumento che accoglie residenti e visitatori nel cuore cittadino.

L’episodio, inizialmente avvolto dal sospetto di un atto vandalico, è stato chiarito grazie alle indagini della polizia e alle immagini delle telecamere: a provocare la rottura non era stato un gesto deliberato, bensì un incidente durante le operazioni di manutenzione. Un dipendente della ditta incaricata dal Comune, nel tentativo di ripulire la fontana, aveva involontariamente causato il danno.

L’ingegnere Orazio Amenta, in stretto raccordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali, ha seguito passo passo le fasi del ripristino, affidato alla restauratrice Elena Vetere. L’intervento ha previsto la ricollocazione del frammento originario in conglomerato cementizio, utilizzando una tecnica innovativa: fibra di vetro e ancorante chimico al posto delle tradizionali barre di ferro, soggette nel tempo a corrosione.

I costi dell’operazione sono stati interamente sostenuti dalla ditta responsabile, che ha così rimediato all’incidente causato dal proprio operaio.