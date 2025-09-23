La prima tappa italiana del Mondiale Enduro a Custonaci nel 2026

È ufficiale, la prima tappa del Campionato Mondiale Enduro 2026 si svolgerà a Custonaci dal 10 al 12 aprile 2026. Un evento storico che, grazie al Custonaci Enduro Club, vedrà il territorio protagonista assoluto delle due ruote fuoristrada e che porterà qui i migliori piloti del mondo. Il prossimo anno la specialità motociclistica vedrà sfidarsi i migliori professionisti di livello mondiale. In particolare, le tappe italiane del Campionato si terranno dal 10 al 12 aprile 2026 per terminare ad agosto con il GP del Galles. Appassionati del mondo dei motori già avvisati: sarà una sfida tra le cave.