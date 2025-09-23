Qualità e velocità: l’Oleificio Sant’Anna supporta produttori con attrezzature moderne e servizi dedicati

Riparte la stagione olearia in tutta la Sicilia, un momento atteso da produttori e appassionati che celebra l’arrivo del prezioso oro verde dell’isola. In questo contesto, l’Oleificio Sant’Anna, situato in Contrada Sant’Anna 397 a Marsala, ha già riaperto i battenti ed è pronto ad affrontare con rinnovata energia una nuova annata di frantumazione e produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità.

L’Oleificio Sant’Anna è un’azienda a conduzione familiare che opera con passione e dedizione, mantenendo intatte le tradizioni ma guardando con attenzione all’innovazione tecnologica. Recentemente, infatti, l’azienda ha investito nel rinnovamento dei macchinari dedicati alle fasi di pulizia e lavaggio delle olive, sostituendoli con apparecchiature in acciaio di ultima generazione. Questa innovazione è cruciale per preservare l’integrità e le caratteristiche della materia prima, evitando qualsiasi alterazione che potrebbe compromettere la qualità finale dell’olio.

La lavorazione avviene esclusivamente con estrazione a freddo, un processo che consente di mantenere intatti aromi, proprietà organolettiche e nutrienti dell’olio, garantendo un prodotto finito di eccellenza, adatto sia al consumo quotidiano che all’uso in cucina gourmet. La cura nel processo produttivo è una priorità, dall’arrivo delle olive fino alla bottiglia, per offrire al consumatore un olio extravergine di oliva che rispetti pienamente i più elevati standard qualitativi.

Tra le attività principali dell’Oleificio Sant’Anna, oltre alla produzione propria, vi è l’acquisto di olive e olio da terzi. Per facilitare i produttori esterni, l’azienda fornisce gratuitamente in comodato d’uso i bins per la raccolta delle olive, strumenti fondamentali per una raccolta efficiente e rispettosa del frutto, riducendo i tempi di stoccaggio e favorendo una molitura tempestiva. Inoltre, l’Oleificio si impegna a garantire tempi di attesa minimi per la molitura, un aspetto importante per evitare disagi ai clienti e assicurare la freschezza ottimale della materia prima.

L’attività familiare, con radici profonde nel territorio di Marsala, unisce così tradizione e tecnologia, mettendo al centro il rispetto per la qualità e l’ambiente. Questo approccio permette all’Oleificio Sant’Anna di posizionarsi come punto di riferimento per i coltivatori locali e per chi desidera un olio extravergine di oliva di grande pregio, frutto della passione siciliana e dell’innovazione.

Con la stagione olearia appena iniziata, l’Oleificio Sant’Anna invita tutti i produttori a scoprire i servizi offerti, assicurando un supporto completo e professionale per valorizzare ogni goccia di olio e continuare a diffondere la cultura di questo prodotto simbolo del nostro territorio.

Oleificio Sant’Annna

Contrada Sant’Anna 397

Marsala (TP) – Sicilia

Ufficio: +39 0923/997350

Email: info@oleificiosantanna.it



