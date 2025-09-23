E’ morta Claudia Cardinale. Nel ’59 in “Vento del Sud” girò nelle saline trapanesi

La divina Claudia Cardinale, attrice italo-francese nata a Tunisi, è morta. Aveva 87 anni. Stava male da tempo, ma la famiglia ha scelto il silenzio. E’ venuta a mancare nella sua Parigi. Tanti i film che la videro protagonista, fin da giovanissima: I soliti ignoti (con Monicelli), Otto e mezzo (con Fellini), C’era una volta il west (Leone). La Sicilia l’ha apprezzata più volte, non solo ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti – il ballo con Burt Lancaster nel salone degli specchi è un pezzo di storia del cinema – ma anche ne Il giorno della civetta e Il Bell’Antonio. Più avanti arriverà il sodalizio artistico e amoroso con il regista Pasquale Squitieri, fino a un progressivo abbandono delle scene

In “Vento del Sud”, film del 1959 del regista Enzo Provenzale, la Cardinale girò nelle saline tra Marsala e Trapani e anche a San Vito Lo Capo. Tra gli altri protagonisti, anche Renato Salvatori, Rossella Falk, Ivo Garrani, Franco Volpi. Questa la trama: Antonio, un giovane operaio siciliano appena rientrato dal servizio militare, che lavora nelle saline trapanesi, dopo aver appreso della morte del padre ufficialmente avvenuta in circostanze misteriose, ma in realtà a causa di un regolamento di conti, è incaricato dalla mafia di eseguire l’omicidio di un nobile del luogo, il marchese Macrì. Dopo aver distrutto l’arma, conosce la figlia del marchese, Grazia, che vuole sfuggire all’atmosfera opprimente della casa. QUI il film completo.