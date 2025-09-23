Meteo Sicilia, estate finita? Allerta gialla in Provincia di Trapani

L’estate è veramente finita con l’arrivo dell’autunno, nonostante un week end che ha permesso a tutti di godere ancora del mare? La Protezione Civile regionale siciliana ha diffuso un’allerta meteo per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di oggi, martedì 23 settembre. Soprattutto in alcune province. Prevista allerta meteo gialla per il settore occidentale dell’isola e “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta. S attendono altresì “venti localmente forti meridionali su Sicilia occidentale e coste tirreniche”. L’allerta gialla per rischio piogge, in particolare, è nelle Province di Trapani e Agrigento. Le altre sono con piogge scarse se non addirittura assenti.