Duepistudio amplia il suo universo femminile con un nuovo spazio dedicato

Duepistudio, azienda solida e in costante evoluzione grazie alla guida di Sergio e Roberto Palermo, continua a innovarsi e a rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e sofisticata. Dopo aver consolidato la sua presenza nel settore maschile con il negozio storico, oggi rinominato Duepistudio Uomo, e aver affermato una proposta femminile distintiva, l’azienda compie un importante passo avanti con l’apertura di un nuovo e più ampio punto vendita dedicato interamente all’universo donna.

Situato in corso Amendola 56, il nuovo spazio Duepistudio Donna si estende su 200 metri quadrati di eleganza e stile, studiati per offrire una shopping experience esclusiva e dinamica. Qui si fondono armoniosamente eleganza e sportwear, per valorizzare il fascino e la personalità di ogni donna, da quella dal gusto quotidiano a quella che ricerca soluzioni raffinate e alla moda per eventi e occasioni speciali.

L’ampliamento del negozio dedicato alla donna non solo risponde alle sfide di un mercato in continua trasformazione, ma riflette anche la volontà di Duepistudio di mantenere un rapporto diretto e attento con la propria clientela, fornendo soluzioni sempre nuove e all’avanguardia. La scelta di distinguere con spazi dedicati le diverse anime del brand conferma la capacità dell’azienda di combinare tradizione e modernità, trasformando la propria offerta in un’esperienza completa e coinvolgente.

Il precedente punto vendita donna, collocato accanto al negozio storico, cambia destinazione e diventa un innovativo spazio dedicato agli accessori e alle calzature maschili, testimonianza della volontà di ampliare ulteriormente la gamma di proposte per il pubblico maschile, già ampiamente valorizzato nel negozio Duepistudio Uomo.

Grazie a questa riorganizzazione, Duepistudio conferma la sua posizione di leader nel settore, capace di anticipare le tendenze e di accompagnare la clientela con offerte sempre più diversificate e di alta qualità. L’azienda, nata come sartoria negli anni ’60, si presenta oggi come un marchio che, attraverso scelte strategiche e investimenti mirati, continua a crescere mantenendo un saldo legame con la propria storia e territorio.

Il nuovo spazio femminile di Duepistudio è quindi un invito a scoprire un mondo dove stile e personalità si intrecciano, supportati da un team dedicato e da un ambiente progettato per esaltare la bellezza e la versatilità della donna contemporanea. Un passo deciso verso il futuro, con l’esperienza e la passione di Anna e Loredana a guidare un progetto in continua espansione.