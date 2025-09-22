Il Trapani Calcio pareggia in casa dell’Altamura

Altamura e Trapani pareggiano 1-1 nella quinta giornata del girone C di Serie C, al termine di una gara intensa e combattuta. Allo stadio “Tonino D’Angelo”, i siciliani passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con un gran gol al volo di Federico Vazquez, su assist di Ciuferri. Nella ripresa i pugliesi reagiscono con decisione e trovano il pareggio al 74’ grazie a Marco Rosafio, bravo a finalizzare un’azione corale. L’Altamura sfiora anche il sorpasso con Ortisi e Silletti, quest’ultimo protagonista di un clamoroso errore nei minuti di recupero. Il Trapani, pur avendo avuto l’occasione di raddoppiare, non riesce a chiudere la gara e si accontenta di un punto. A fine partita, il tecnico Aronica ha definito il pareggio giusto, elogiando la prova dei suoi e sottolineando la necessità di maggiore cinismo sotto porta. I granata restano imbattuti e guardano con fiducia al prossimo impegno casalingo contro il Catania.