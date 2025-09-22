Sammartino torna nella Giunta Schifani come assessore all’Agricoltura al posto di Barbagallo

Luca Sammartino rientra in Giunta Schifani. Sammartino succede a Salvatore Barbagallo, dimessosi per motivi personali, e torna così a ricoprire un ruolo centrale nell’esecutivo regionale come assessore in pectore all’Agricoltura della Regione Siciliana, in attesa del giuramento ufficiale, previsto per domani, martedì 23 settembre. E si parla già di un possibile incarico alla vice presidenza della Regione. Questa nuova fase segna un momento di continuità per l’assessorato all’Agricoltura, un settore strategico per l’economia siciliana, che comprende la gestione delle politiche agricole, lo sviluppo rurale e il sostegno agli operatori del comparto.

Sammartino aveva lasciato la Giunta regionale per la vicenda di corruzione elettorale. Nel gennaio di quest’anno, però, la quarta sezione penale del Tribunale di Catania ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste” il deputato regionale della Lega, Luca Sammartino, e Girolamo Brancato dall’accusa. Sammartino, all’epoca dei fatti deputato di Italia viva all’Assemblea regionale Siciliana, era tra i 38 indagati dell’inchiesta Report della Dda di Catania, su indagini della guardia di finanza. Nel capo di imputazione si contestava all’assessore “promesse di utilità” a Girolamo ‘Lucio’ Brancato, ritenuto vicino al clan Laudani, “in cambio di voti”.