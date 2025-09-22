Rifiuti, i termovalorizzatori sempre più realtà: verso la fattibilità progettuale

Si parla ancora di gestione dei rifiuti in Sicilia. Sarà infatti formalizzato oggi a Palermo, alle ore 11 a Palazzo d’Orléans, l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori da realizzare a Palermo e a Catania. Impianti che potrebbero servire sia la Sicilia Occidentale che Orientale. Saranno presenti il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani; l’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni; il dirigente ad interim dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti, Salvo Cocina. Presenti anche i rappresentanti delle aziende del raggruppamento temporaneo di impresa che si è aggiudicato la gara gestita da Invitalia: Crew Srl (mandataria), Systra Spa (già Sws Engineering Spa), Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, l’ingegnere Corrado Pecora e Ibi Studio Srl.