In navigazione verso Trapani, barca a vela rischia di affondare la largo delle coste sarde

Un’imbarcazione a vela, battente bandiera polacca, ha rischiato di affondare in mare aperto ed è stata salvata grazie a un tempestivo intervento della Guardia costiera di Cagliari. L’incidente si è verificato a circa 30 miglia a sud-est del capoluogo, dove la barca di 10 metri, con a bordo due cittadini italiani, un uomo e una donna, si trovava in navigazione verso Trapani. È stato l’equipaggio stesso a lanciare l’allarme dopo aver constatato che le pompe di sentina non riuscivano più a contrastare il rapido flusso d’acqua in entrata. L’avaria ha messo fuori uso anche il motore, lasciando i due in balia delle onde in una situazione estremamente critica. Raccolto l’sos, la sala operativa ha immediatamente inviato sul posto una motovedetta, che ha raggiunto l’imbarcazione in poco più di un’ora. Il comandante a bordo ha preso il controllo della situazione, gestendo la falla grazie alle potenti pompe in dotazione e assistendo l’equipaggio in difficoltà.

L’operazione, resa complessa dalla distanza e dalle condizioni del natante, si è conclusa dopo circa tre ore e mezzo di navigazione, quando la barca è stata scortata fino al porto turistico di Villasimius. Qui è stata trasferita in cantiere per le riparazioni necessarie. L’intervento provvidenziale della Guardia costiera ha non solo garantito la sicurezza dei due naviganti, ma ha anche scongiurato il rischio di un danno ambientale.