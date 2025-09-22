Morto il professor Rosario Schifani, fratello del Governatore della Sicilia

E’ morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo. Il mondo politico si stringe intorno ai familiari e al Presidente Schifani. “Il Movimento per l’Autonomia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. A nome di tutto il Movimento manifestiamo al presidente e alla sua famiglia le più sentite condoglianze, con grande vicinanza e partecipazione per il dolore che li ha colpiti”.

“Il gruppo parlamentare di Grande Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana, insieme all’assessore Francesco Colianni, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione, Renato Schifani. Desideriamo far giungere al presidente e ai suoi familiari i sentimenti più sinceri di vicinanza e solidarietà in questo momento di dolore”. “Esprimo Il mio cordoglio e quello della Lega siciliana al presidente della Regione Renato Schifani, gli siamo vicini con il nostro affetto, per la scomparsa del fratello Rosario, docente di Elettrotecnica con una lunga carriera professionale presso l’Università di Palermo”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega per Salvini premier in Sicilia.

“A nome di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze al Presidente della Regione Siciliana e alla sua famiglia per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del fratello, il professor Rosario Schifani. “In questo momento di immenso dolore, la nostra vicinanza va all’amico Renato e ai suoi cari. Oltre al legame istituzionale, è il sentimento di stima e di affettuosa amicizia che ci guida in questo gesto di partecipazione al lutto.Desideriamo onorare la memoria del Professor Schifani, ricordando la sua vita dedicata allo studio e al sapere, che lo ha reso uno stimato accademico e un faro di cultura e intelligenza. La sua perdita lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma in tutta la comunità alla quale ha dato il suo prezioso contributo.Al Presidente Schifani e alla sua famiglia giungano la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera in questo momento di così grande prova“, dichiara il Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino.