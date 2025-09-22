Grande partecipazione di pubblico per l’omaggio a Stefano Benni, sabato sera, all’interno del Festival “Il Mare colore dei libri” che ha chiuso ieri con un successo di pubblico, una ricca due giorni al Museo regionale Lilibeo. Una sala gremita e un reading molto partecipato, coordinato da Francesco Vinci, è stato uno degli incontri di punta della prima giornata del Festival dell’editoria organizzato dalla Navarra Editore. Attori, attrici e tanti lettori appassionati hanno animato la serata leggendo pagine e poesie dello scrittore bolognese recentemente scomparso, accogliendo così l’appello su Facebook del figlio Niclas che aveva invitato tutti gli estimatori di Benni a leggere ad alta voce i suoi racconti e i suoi versi. Durante la serata, in collegamento da Bologna, è intervenuta anche l’attrice Marinella Manicardi che nella scorsa edizione del festival aveva omaggiato Patrizia Cavalli con una lettura delle sue poesie.

Per l’occasione, il cantautore Marco Messineo ha realizzato un videoclip con le immagini di Stefano Benni è della famosa Luisona del suo celebre romanzo “Bar Sport” che è diventato anche un film per la regia di Massimo Martelli. Messineo musica e interpreta una poesia dello scrittore e drammaturgo, dall’intensa carica emotiva.

