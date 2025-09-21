Scossa di terremoto davanti alle coste trapanesi: rilevato un sisma di 3.0 ML

Ancora una scossa di terremoto ha interessato, questa notte, la Sicilia Occidentale. In nottata, alle 2.32, i sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno rilevato una scossa di magnitudo 3.0 ML a 5 km di profondità rispetto alla superficie. L’epicentro è stato localizzato in mare, nella zona meridionale del Tirreno, non lontano dalle isole Egadi, a 51 km dalle coste di Trapani e a 59 km dal litorale di Marsala.

Ieri pomeriggio un’altra scossa, leggermente più forte (3.3 ML) era stata rilevata davanti alle coste palermitane, mentre altri eventi sismici sono stati localizzati, nelle ultime 24 ore, in Sicilia Orientale (Eolie e provincia di Catania).