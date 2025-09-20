Tensione politica a Trapani, interviene Libera: “No alla violenza verbale”

Anche il presidio “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani interviene sul clima di tensione che caratterizza il dibattito politico in queste settimane. Libera esprime “preoccupazione per il crescente clima di animosità che si è sviluppato, sia su alcuni social che durante incontri cittadini, nel dibattito politico e sociale”.

“Il diritto d’espressione e la libertà di parola, valore fondante della nostra Costituzione e della sana vita sociale – si legge nella nota diramata dal presidio trapanese di Libera – non deve sfociare nella violenza verbale e mai nella denigrazione di chi ha un pensiero diverso dal nostro. I cittadini non ricevono un buon servizio se il dialogo, nelle sue varie modalità di trasmissione, si trasforma in uno scambio di accuse”.

Libera auspica, dunque, “che si abbassino i toni alti e polemici e che il confronto possa tornare ad essere sereno e costruttivo”.