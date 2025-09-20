Tagli al servizio Asacom in provincia di Trapani, la Uil chiede di ripristinare i fondi

Anche la Uil di Trapani esprime profonda preoccupazione sulla vicenda relativa alla riduzione dei fondi destinati all’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione nelle scuole del trapanese.

“Questi tagli – afferma il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino -, decisi a livello regionale, stanno già avendo pesanti ricadute sul servizio, mettendo a rischio la continuità didattica e l’inclusione di centinaia di studenti”. E aggiunge: “L’assistenza Asacom è un diritto fondamentale, e la sua riduzione compromette seriamente il percorso di studi di ragazzi e di ragazze con disabilità. Molte famiglie hanno segnalato l’interruzione di ore di assistenza o la loro riduzione, con un inevitabile impatto negativo sulla qualità della vita scolastica e sociale degli studenti. La Uil – conclude Macaddino – chiede un’immediata inversione di rotta per garantire che il diritto all’istruzione e all’inclusione sia pienamente rispettato. Chiediamo con forza alle istituzioni regionale e provinciale di intervenire immediatamente per ripristinare i fondi e tutelare il diritto all’inclusione. Non possiamo permettere che i diritti di questi ragazzi vengano calpestati per motivazioni economiche”.