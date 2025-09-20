Nuovo acquisto per la Handball Erice: arriva la pivot francese Dagui Assana

Nuovo acquisto per la Handball Erice: si tratta della pivot francese Dagui Assana. Un profilo estremamente interessante che arriva dopo qualche giorno dall’inizio del Campionato con l’obiettivo di allungare la rosa con un elemento di valore.

Dagui Assana, 23 anni e alta 182 cm, è una giocatrice dinamica e determinata, La pivot francese si distingue per la sua specializzazione difensiva, la grande adattabilità e lo spiccato spirito di squadra. Ha militato nella Division 2 con il Nantes Handball Féminin nella stagione 2024-2025, dove ha conquistato il secondo posto in campionato. Ha precedentemente vestito la maglia del Toulouse Féminin Handball per quattro stagioni, contribuendo alla vittoria del campionato di National 1 nel 2021-2022. Vanta, inoltre, diverse convocazioni nelle selezioni giovanili della nazionale francese, dalla U16 alla U20, maturando esperienza anche nel prestigioso Pôle Espoir Occitanie.

Queste le prime dichiarazioni di Dagui Assana: “Ho sentito il bisogno di mettermi alla prova, affrontare nuove sfide e crescere sia a livello personale che professionale. Per questo ho pensato che questa esperienza potesse rappresentare una bella avventura e un’opportunità stimolante per il mio sviluppo individuale e tecnico. La città mi piace molto e ho colto l’occasione anche per viaggiare e scoprire nuovi luoghi. In questa fase iniziale, il mio obiettivo principale è creare un legame con la squadra, conoscere meglio le compagne, visto che sono appena arrivata. In futuro, quando avrò costruito un rapporto più stretto con il gruppo, il mio obiettivo sarà vincere il campionato”.