Custonaci si prepara al 22° Slalom “Città dei Marmi”

I motori si preparano a rombare sulle strade di Custonaci. Il 28 settembre la cittadina trapanese ospiterà la 22ª edizione dello slalom automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci” , confermandosi appuntamento fisso del calendario sportivo siciliano.

La gara, organizzata da Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci rappresenta un banco di prova per i piloti siciliani: è infatti valida come sesta prova del Trofeo d’Italia Sud (su sette totali) e conta per il campionato regionale.

Il tracciato di 2,5 chilometri attraversa il territorio comunale con 11 barriere di rallentamento che metteranno alla prova la precisione e l’abilità dei concorrenti.

Le operazioni inizieranno già sabato 27 settembre a Cornino, dove dalle 15:30 alle 20:00 si svolgeranno le verifiche sportive e tecniche. Domenica mattina alle 9:00 i piloti potranno effettuare la ricognizione del tracciato prima dello start della prima delle tre manche previste, fissato per le ore 10:00.

Le iscrizioni, gestite attraverso la piattaforma federale, si chiuderanno mercoledì 24 settembre. alle ore 12.00. L’interesse mostrato dai piloti di tutta la Sicilia lascia presagire un buon numero di partecipanti, con diversi pretendenti al successo finale.

La gara di Custonaci si preannuncia decisiva per le sorti del Trofeo d’Italia Sud. La classifica generale vede una lotta serratissima tra i piloti siciliani, con distacchi minimi che rendono ogni piazzamento fondamentale. Tutti i risultati e le classifiche saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale www.kinisia.it, permettendo a tifosi e addetti ai lavori di seguire le fasi salienti della giornata.