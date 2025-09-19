Trapani, il PD presenta la nuova segreteria provinciale

Il Partito Democratico di Trapani riparte con una nuova segreteria provinciale. Nel corso della Direzione Provinciale, convocata dalla presidente Valentina Villabuona, la segretaria Valeria Battaglia ha ufficialmente presentato la squadra che la affiancherà nella guida del partito sul territorio.

“La squadra che presento – ha dichiarato Battaglia – nasce con lo spirito di servizio e con l’entusiasmo di chi crede nella possibilità di riportare il Partito Democratico al centro del dibattito politico, come motore di unità e di futuro. È una segreteria che coniuga esperienza e rinnovamento, pronta a lavorare per rafforzare il radicamento territoriale e offrire ai cittadini proposte serie e credibili. Non escludo la possibilità di ampliare ulteriormente l’organismo esecutivo per essere ancora più incisivi sul territorio”.

La nuova segreteria si articola in diverse aree tematiche. Mino Spezia avrà il compito di seguire organizzazione, coordinamento della segreteria e rapporti con i circoli; Alessio Navarra si occuperà di politiche green, infrastrutture e pianificazione territoriale; Marilena Barbara seguirà le politiche sociali e il terzo settore.

A Marco Campagna sono state affidate le deleghe su enti locali, iniziative politiche, formazione e coordinamento dei consiglieri comunali PD, mentre Giuliana Zerilli si occuperà di cultura, istruzione e contrasto alla povertà educativa. Agostino Licari avrà la responsabilità per il lavoro, Giuseppe Palermo per salute e sanità, Giovannella Licari per diritti, immigrazione, legalità e rapporti con i Giovani Democratici. Un ruolo specifico è stato affidato a Giuseppe La Francesca, incaricato di seguire trasporti marittimi e i diritti degli abitanti delle isole minori e degli arcipelaghi.

La comunicazione sarà guidata da Ernesto Raccagna, mentre a completare il gruppo sarà Riccardo Patti, segretario provinciale dei Giovani Democratici.

Con questa nuova squadra, la segretaria Battaglia punta a dare nuovo slancio al PD trapanese, rafforzando la presenza sul territorio e rilanciando l’azione politica con un mix di volti esperti e nuove energie. Un passaggio considerato cruciale per riportare il partito al centro del dibattito politico locale.