I social del sindaco di Trapani oggetto di hackeraggio: “Vogliono ricattarmi?”

“Pur in maniera incolpevole rispetto a quanto accaduto e denunciato, mi scuso, da sindaco della città, se alcuni miei profili criminalmente sono stati collegati a siti web pornografici”. Lo ha detto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che dopo diverse analisi di questi giorni, è risultato un hackeraggio oggetto di denuncia alla Polizia Postale che ha potuto constatare l’accaduto. “Sono stati presi di mira alcune mie pagine Facebook ed Instagram Sindaco di Trapani, nonchè Telegram, tutti e 3 tentativi maldestri e riscontrabili. Dopo Wikipedia e la modifica denigratoria ai miei danni sulle informazioni biografiche politiche, ora anche questo! Qualcuno voleva ed ha avuto illegalmente accesso a chat, messaggi ed altro! Forse per ricattarmi? Il clima che in città si respira da mesi, anche temporalmente, racchiude la dinamica e la tempistica degli illeciti e vili attacchi ai dispositivi social personali subiti. Spalle larghe, come ho sempre detto, vado avanti lavorando per la città, per i cittadini per il benessere collettivo, auspicando che l’autorità giudiziaria presto intervenga a tutela dell’interesse pubblico oltre che istituzionale, nonché personale”.