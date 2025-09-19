Regione, si dimette l’assessore Barbagallo. Diceva: “La riforma dei Consorzi di Bonifica non può aspettare”

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Non c’è un comunicato in cui si specifica la decisione, se non in via generica. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine «per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato», sottolineando «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni». L’assessore regionale, professore di Idraulica Agraria circa un mese fa attendeva con ansia la riforma dei Consorzi di Bonifica che ha elaborato ma che è stata affossata durante il voto segreto all’Ars da esponenti della maggioranza. “Nonostante il consenso delle associazioni di categoria e del mondo scientifico la legge no è stata approvata per ragioni che non hanno a che fare con il suo contenuto“, diceva l’assessore Barbagallo. Riforma che il Governo Schifani avrebbe riproposto in questo periodo.