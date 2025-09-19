No al Polo di Addestramento Nato a Birgi: mobilitazione contro la militarizzazione

Se ne parla da giorni. Sta per nascere all’aeroporto militare di Trapani-Birgi un nuovo polo di addestramento Nato: sarà l’unica base in Europa per l’addestramento dei caccia F-35, fuori dagli Stati Uniti. Un progetto che rischia di trasformare la Sicilia Occidentale in un’area sempre più militarizzata, allontanandola dalla sua vocazione di pace, accoglienza e sviluppo sostenibile. Il Movimento Log-In promuove una mobilitazione: “La nostra terra non può diventare terreno di sperimentazione bellica o punto strategico in scenari di guerra. Di fronte a questa prospettiva inquietante, invitiamo tutte e tutti a partecipare all’assemblea pubblica online”. Benchè non in presenza, questa si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 21. Un’occasione per confrontarsi, informarsi e organizzare una più fattiva protesta per dire “no” al Polo militare a Birgi e rompere il clima di guerra che si sta costruendo soprattutto guardando a quello che c’è intorno a noi: le guerre tra Russia e Ucraina e la guerra di Israele nella striscia di Gaza. L’assemblea è aperta a tutti. Per partecipare, contattare il Movimento tramite i canali social oppure scrivere a 329 6999573.