Va in scena a Buseto il circuito nazionale amatoriale di Pickleball

Va in scena a Buseto Palizzolo in via delle Rose, presso il campo affiliato FITP del “Buseto Pickleball Club A.S.D.”, la terza tappa del circuito amatoriale di Pickleball, un tour nazionale che vivrà il suo gran finale nel mese di novembre alle Atp Finals di Torino. Il Torneo – che si terrà il 19, 20 e 21 settembre – sarà un’occasione unica per misurarsi in un contesto coinvolgente, con il fascino della competizione e lo spirito di una community in crescita. Dopo l’esordio andato in scena il 27 giugnoe la2ª tappa che si è giocata il 25, 26 e 27 luglio, torna la seconda edizione del “Road to Torino”, il circuito amatoriale che sta consacrando il Pickleball come fenomeno sportivo a livello nazionale con la terza tappa che si disputerà nel weekend del 19, 20 e 21 settembre.

Forte dell’entusiasmo generato lo scorso anno, l’iniziativa torna con una formula collaudata, capace di unire competizione e passione: tre appuntamenti provinciali, un Master regionale e il gran finale a Torino, nella splendida cornice delle Nitto ATP Finals. Dalle Alpi alla Sicilia, passando per le isole, i campi da Pickleball accoglieranno incontri entusiasmanti. Tra dilettanti ambiziosi, veterani del settore e nuovi talenti in ascesa, in tanti si sfideranno per conquistare l’accesso all’evento conclusivo, dove il divertimento si fonde con l’adrenalina della grande manifestazione.