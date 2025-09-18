SoS rifiuti, in Sicilia il bando sugli impianti di compostaggio è semi-deserto

La regione con la Tari più cara d’Italia non riesce a realizzare gli impianti di compostaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici. E’ critico segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo: “L‘ultimo fallimento è la quasi assenza di domande per la realizzazione di compostiere di comunità. Serve una programmazione adeguata per mettere i comuni nelle condizioni di realizzare gli impianti ed invece si va avanti con questi bandi cervellotici che non fanno altro che alimentare il mito dell’incapacità di spesa della Regione Siciliana. Del tutto singolare è poi la circostanza che i comuni che hanno presentato domanda nei termini non vengano garantiti nel finanziamento e saranno valutati insieme con i progetti ‘ritardatari’, riammessi nei termini con una telefonatina del politico di turno”. A proposito dei bandi per i rifiuti andati deserti col rischio, così come riportato dalla stampa, di perdere ingenti finanziamenti comunitari, Barbagallo aggiunge: “Siamo, come al solito alla logica di figli e figliastri che ha caratterizzato questi anni a Palazzo d’Orleans”. “Chiediamo di far luce sull’intera procedura”, afferma il deputato regionale Nello Dipasquale e componente della IV commissione “Ambiente” che ha competenza in materia di rifiuti, il quale sull’argomento ha depositato una interrogazione urgente all’Assemblea regionale siciliana.