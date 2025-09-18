Solare Termico: con E4dv promo speciali per un futuro sostenibile

L’energia del sole è una risorsa preziosa, pulita e gratuita. E4dv, azienda con sede a Marsala specializzata in soluzioni energetiche innovative, offre un’opportunità imperdibile per chi desidera ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Grazie alla nuova promozione sul solare termico, E4dv mette a disposizione un kit completo composto da 2 collettori e un serbatoio da 300 litri, con installazione inclusa a soli 690 euro. Un’offerta pensata per garantire acqua calda tutto l’anno, bollette più leggere e comfort costante, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Leader nel settore dell’energia rinnovabile in Sicilia occidentale, E4dv accompagna i propri clienti con consulenza personalizzata, prodotti certificati e un servizio post-vendita sempre presente. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso un’abitazione più sostenibile e un futuro energetico più responsabile.

Contatti:

Via Mazzini, 135, Marsala

Tel: 391 352 4963

Visita il sito QUI