Aglio rosso di Nubia verso l’IGP: la conferma alla due giorni pacecota

Una tre giorni di natura e risorse della terra per il borgo di Nubia, nel cuore del Comune di Paceco, grazie all’evento “Oro Rosso, Oro Bianco” che si è svolto dal 12 al 14 settembre come una vera e propria festa, tra spettacoli, cultura e divertimento. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco di Nubia APS con il patrocinio del Comune di Paceco, della Camera di Commercio di Trapani, del Consorzio di Tutela dell’Aglio Rosso di Nubia e con il supporto della Peralta Production. “Abbiamo inaugurato quest’evento importantissimo per i prodotti del nostro territorio – ha detto al taglio del nastro il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico – e in particolare l’aglio e sale, ma ricordiamo che il nostro Comune ha quattro presidi Slow Food e che gli altri due sono il pomodoro pizzutello e il melone cartucciaro. Un evento che celebra l’importanza dell’agroalimentare e che propone ogni sera degustazioni ma anche momenti di spettacolo e occasioni di approfondimento culturale”.

Tre giorni di gusto e tradizione

Dello stesso tenore il commento del delegato sindaco di Nubia, Salvatore Castelli, che ha evidenziato: “Abbiamo dato vita a questi tre giorni all’insegna del divertimento e delle eccellenze agroalimentari, tra natura e bellezze del territorio. La nostra comunità ha collaborato per la riuscita dell’evento e la sinergia tra la pubblica amministrazione e il territorio è la prima necessità per promuovere progetti di un certo livello. Siamo felici della riuscita e della presenza di pubblico, tra il villaggio food, la zona degli spettacoli e animazione e ogni altro spazio previsto per l’iniziativa”.

A Nubia una festa di sapori

Dal 12 al 14 settembre la piazza di Nubia è stata animata da spettacoli, musica, incontri e laboratori che hanno avuto come filo conduttore i due prodotti simbolo del territorio: il sale marino, frutto delle secolari saline, e il famoso aglio rosso di Nubia, conosciuto in tutto il mondo per il suo aroma intenso e le qualità organolettiche uniche. Dopo l’inaugurazione con la Sud Street Band e la gara podistica “La corsa del sale”, a cura dell’Asd Atletica leggera Sprint seguita da esibizioni della scuola di danza dell’Asd Bailando, si sono svolti spettacoli per bambini della Gattomatto Animazioni e il concerto della band Irrequieti.

Si parla di candidatura Unesco delle saline di Trapani, Paceco e Marsala

Il sabato 13 è stata la volta del convegno “Nubia, cuore di biodiversità: dall’aglio Rosso alla candidatura delle Saline Riserva della Biosfera MaB UNESCO”, ospitato dal ristorante La Torre di Nubia e curato dal Consorzio di Tutela dell’Aglio Rosso di Nubia. A tal riguardo Massimo Piacentino, presidente del Consorzio di tutela dell’aglio rosso di Nubia, ha evidenziato: “L’aglio di Nubia è coinvolto in un processo per ottenere il marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP) e questo risultato sarebbe molto importante per tutti gli attori dell’agroalimentare. Un riconoscimento non solo per i produttori ma per tutti i trapanesi, perché l’aglio fa parte della nostra identità”. La serata è poi proseguita con uno show cooking a cura di Peppe Buffa e Pino Maggiore, mentre in piazza si svolgeva il concorso canoro Lasciatemi Cantare Senior e la performance di danza della Alma Dance studio. A seguire il gran finale con lo spettacolo di cabaret con I 4 Gusti. Nell’ultima giornata si è svolto un concorso di cucina per non professionisti, presieduto dallo chef Peppe Giuffrè, e poi lo spettacolo musicale I 40 che Ballano 90, dedicato ai successi degli anni ’90. Un evento che è stata una vera e propria occasione per scoprire e riscoprire le radici di un territorio che, tra saline, mulini a vento e sapori autentici, continua a custodire tesori che profumano di Sicilia. Gli organizzatori danno appuntamento al 2026.