Valeria Battaglia (PD): “Trapani merita un confronto serio e rispettoso, non attacchi”

La segretaria provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, interviene sulla vicenda politica che infiamma il capoluogo di Provincia. “Avverto la necessità di intervenire nel dibattito politico cittadino per esprimere il mio sostegno all’attività di governo della città di Trapani, che in questi mesi è stata oggetto di attacchi tanto duri quanto ingenerosi”. Inizia così la sua nota. “Negli anni – spiega Battaglia – l’amministrazione si è distinta per un impegno costante a favore della comunità, orientato alla tutela dell’interesse collettivo e fondato su principi di trasparenza e legalità. Sono valori che vanno riconosciuti, al di là delle legittime differenze politiche e delle diverse sensibilità che animano la nostra democrazia”.

“Criticare chi governa – aggiunge poi – è non solo legittimo, ma persino necessario: è linfa vitale per la dialettica democratica e per la crescita di una comunità. La volontà di proporre un’alternativa e di contendere la guida della città non può e non deve mai essere deprecata. Tuttavia, la battaglia delle opposizioni, siano esse di natura politica o civica, deve restare nei confini del rispetto istituzionale e della correttezza reciproca. Offese, delegittimazioni e attacchi personali non arricchiscono il confronto, ma rischiano di impoverirlo, allontanando i cittadini dalla politica”. “Trapani merita un dialogo alto, fondato sulle idee e sui progetti. Le sfide che attendono la città richiedono impegno, responsabilità e, soprattutto, un clima di confronto costruttivo. È su questo terreno che io credo si debba lavorare: per il bene della collettività, per rafforzare le istituzioni e per restituire alla politica la sua funzione più nobile, che è quella di servire i cittadini”, conclude la segretaria provinciale dem.