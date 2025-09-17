Pala Shark Trapani, il Comune si affida a due legali esterni: i Revisori si oppongono, tifosi sul piede di guerra

Nuovo capitolo nella vicenda del palazzetto “Ettore Daidone”, meglio conosciuto come Pala Shark. La Giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera n. 348 del 2025 con cui affida a due avvocati romani, Harald Bonura e Giuliano Fonderico, il compito di esprimere un parere sulla convenzione stipulata nel 2023 con la società Trapani Shark Ssd. L’incarico, dal valore di 9.516 euro e coperto con fondi del bilancio comunale, nasce dall’esigenza dichiarata di avere un giudizio indipendente su una materia ritenuta complessa e ad alta tensione cittadina.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, però, ha espresso parere contrario, giudicando insufficientemente motivata l’impossibilità per l’Avvocatura comunale interna di occuparsi della pratica. Senza una relazione dettagliata – hanno sottolineato – il ricorso a professionisti esterni rischia di esporre l’ente a rilievi di legittimità e a responsabilità erariali. Nonostante le perplessità, l’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo e sarà trasmesso alla Corte dei Conti. Sul fronte opposto, la società sportiva e una parte della tifoseria hanno reagito con durezza, leggendo la scelta del Comune come un atto ostile.