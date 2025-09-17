Paceco, il PD fa quadrato attorno al sindaco sull’adeguamento delle indennità di Giunta

Il Circolo PD di Paceco interviene sulla situazione politico-amministrativa in città. Alla luce della situazione venutasi a creare ‘paradossalmente’ in queste ultime ore in ambienti vicini alla maggioranza che amministra il Comune di Paceco circa l’adeguamento delle indennità spettanti a sindaco e Giunta, il PD sottolinea: “Esprimiamo massima vicinanza al sindaco Grammatico ed alla sua Giunta e ci rallegriamo per i risultati conseguiti, frutto di un lavoro preciso, puntuale e di grande responsabilità; diamo atto alla minoranza di essersi dimostrata responsabile anteponendo gli interessi dell’intera comunità alle possibili speculazioni politiche; invitiamo tutte le forze, che a qualsiasi titolo sono vicine a questa ‘esperienza Amministrativa, ad un maggior senso di responsabilità. La vicinanza all’esecutivo è in questo momento determinante nel conseguire il massimo dei risultati possibili per la nostra Comunità“.

Anche nel merito delle questioni legate al tema dell’adeguamento delle indennità degli amministratori, il PD non si sottrae ad esprimere la propria opinione e ribadiamo di concordare appieno con l’iniziativa presa dall’Amministrazione comunale: “Riteniamo che un adeguato riconoscimento economico per chi si assume responsabilità pubbliche sia etico e giusto. Si ribadisce altresì che già in sede di istituzione del fondo Regionale per l’adeguamento delle indennità degli Amministratori, l’onorevole Safina nel 2023 si era espresso in maniera chiara sottolineando che si tratta di rispettare il principio di equità e imparzialità. Populismo e demagogia non sono amici della buona politica. Abbiamo bisogno di Amministratori validi e non di pensionati o professionisti- imprenditori della politica. Allo stesso tempo ci chiediamo se l’Amministrazione, in questa occasione, avrebbe potuto gestire in modo più efficace la comunicazione e la condivisione dell’iniziativa. Certamente si. Siamo certi però e confidiamo nel fatto che il sindaco e gli assessori sapranno valorizzare questa esperienza per il futuro” affermano dalla segreteria dem.