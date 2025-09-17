Marsala e la piazza dove i pedoni rischiano di essere investiti…

La viabilità a Marsala sta sempre più diventando un serio problema. Con l’inizio della scuola, diverse vie di accesso al centro urbano sono in tilt e le aree di parcheggio libero tra il Lungomare e viale Isonzo – compresa quella a pagamento di via Anca Omodei – sono troppo poche. Insomma, non è vita facile per i pedoni. Neppure in centro storico dove vengono investiti da monopattini che sfrecciano o da bici che entrano in ZTL senza avere l’autorizzazione per farlo. Ma c’è anche un piazzetta, in pieno centro, in cui si rischia la propria incolumità. Ed è Piazzetta San Matteo, vicino la Chiesa e dove insistono diverse attività commerciali e di ristorazione. Il ‘fattaccio’ si ripete ogni giorno, ad ogni ora: i mezzi che svoltano dalla via Punica, ovvero la stradina che costeggia la Chiesa San Matteo, accelerano come se fossero a Le Mans, forse perchè la via è tutta dritta e pensano – erroneamente – di potersi permettere di non rispettare i limiti di velocità.

Svoltando però, ed immettendosi nella piazza, le vetture o le moto rischiano di investire qualche pedone che attraversa la pavimentazione. Non vorremmo mai sentire, un giorno, che qualche persona viene investita proprio lì, al centro della piazzetta, rischiando la vita. Cittadini e passanti fanno appello alle istituzioni: “Amministrazione comunale, Polizia Municipale, fate qualcosa per far insegnare ai conducenti il rispetto per la zona e per i pedoni”.