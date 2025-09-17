La bandiera palestinese sventola a Palazzo d’Alì: un segno dal cuore del Mediterraneo

Trapani, città di mare e crocevia di culture, si è risvegliata oggi con un simbolo potente e inaspettato che sventola sul suo municipio. La facciata storica di Palazzo d’Alì, cuore pulsante della vita amministrativa trapanese, non ospita solo il tricolore, ma anche una bandiera palestinese, esposta in un gesto che unisce diplomazia e solidarietà.

L’immagine, scattata in una mattina che profuma di sale e di storia, mostra il drappo rosso, nero, bianco e verde che si staglia contro il cielo azzurro di Sicilia. Non è un evento casuale, né un errore. È la testimonianza visibile di una presa di posizione, un atto di vicinanza che il capoluogo di provincia siciliano ha voluto manifestare nei confronti del popolo palestinese, in un momento di profonda crisi e tensione internazionale.

Questo gesto va oltre la semplice politica locale. A Trapani, dove il porto ha da sempre accolto persone, storie e destini diversi, l’esposizione di quella bandiera assume un significato ancora più profondo. È un richiamo alle radici di una città che, nel corso dei secoli, ha imparato a conoscere il valore dell’accoglienza e la complessità delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, non è solo una forma di protesta, ma un invito al dialogo e alla riflessione.

Mentre il mondo osserva con apprensione gli eventi in Medio Oriente, la scelta di un comune italiano di mostrare pubblicamente il proprio sostegno è un segnale forte. Un segnale che viaggia attraverso il mare e supera i confini, ricordando che la solidarietà umana non conosce distanze. La bandiera a Palazzo d’Alì non è solo un pezzo di stoffa colorata, ma il riflesso di un sentimento diffuso, che dimostra come anche un piccolo gesto possa avere una risonanza globale.