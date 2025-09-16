Unione Maestranze, rinnovati i Collegi: trasparenza e unità al servizio della tradizione

L’Unione Maestranze ETS ha vissuto un momento di particolare rilievo per il proprio percorso associativo, con l’elezione dei nuovi Collegi dei Sindaci/Revisori e dei Probiviri. Un passaggio fondamentale per garantire solidità, trasparenza e continuità alla vita interna dell’ente che custodisce e tramanda la Processione dei Misteri e i Riti della Settimana Santa trapanese.

Al termine delle votazioni assembleari, il Collegio dei Sindaci/Revisori risulta composto da Gaspare Croce, Massimiliano Galuppo e Riccardo Pellegrino in qualità di membri effettivi, con Gianfranco Scarcella e Domenico Strazzera come supplenti.

Per il Collegio dei Probiviri, invece, sono stati eletti membri effettivi Dario Genovese, Carlo Gianformaggio e Antonella Cangemi. I supplenti saranno Emanuele Barbara e Bartolo Silleri.

A chiudere l’assemblea, le parole del presidente Giovanni D’Aleo, che ha voluto sottolineare la centralità di questi organi per la vita associativa:

“È fondamentale che restiamo uniti e compatti per perseguire i nostri scopi – ha dichiarato –. Ogni componente dell’Unione è prezioso per portare avanti con successo la Processione dei Misteri di Trapani e tutti i Riti della Settimana Santa, patrimonio inestimabile della nostra comunità”.

Con questo rinnovo, l’Unione Maestranze ETS conferma il proprio impegno nel coniugare radici e futuro, rafforzando le basi di una tradizione che continua a rappresentare l’anima più autentica di Trapani.