Trapani, svolta per la mobilità nel centro storico: via libera ai residenti nelle zone A, B e C

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 2025 arriva una decisione attesa da anni dai cittadini del centro storico di Trapani. L’amministrazione ha infatti accolto la richiesta del Comitato Centro Storico, avanzata durante l’incontro del 2 settembre scorso, concedendo a tutti i residenti la possibilità di usufruire degli stalli riservati (strisce gialle) non più soltanto nella propria area di appartenenza, ma anche nelle Zone A, B e C, con la sola eccezione di via Torre di Ligny.
Un passo concreto verso una gestione più flessibile e inclusiva della mobilità, che si accompagna a un’altra misura significativa: tutti i proprietari di immobili nel centro, anche se non residenti, potranno ottenere un abbonamento agevolato per parcheggiare negli stalli blu.
Ma il vero risultato, sottolinea il Comitato, si trova nelle premesse della delibera. Lì viene messa nero su bianco la disponibilità dell’amministrazione a raccogliere le istanze dei cittadini, mostrando sensibilità verso le criticità segnalate e, soprattutto, l’impegno a proseguire il dialogo con un approccio condiviso e costruttivo.
“Riteniamo che si tratti di un traguardo importante – spiegano i rappresentanti del Comitato – perché sancisce l’avvio di un percorso stabile di confronto con le istituzioni, nel segno della collaborazione e della ricerca di soluzioni comuni ai problemi del centro storico”.
Una vittoria di metodo, dunque, oltre che di merito: la conferma che la partecipazione civica, quando incontra un’amministrazione disponibile all’ascolto, può trasformarsi in strumento concreto di cambiamento.