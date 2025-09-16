Trapani, quattro le deleghe assegnate all’assessora Passalacqua

La giunta comunale cambia volto o, meglio, si ridisegna a piccoli passi. Il sindaco ha deciso di affidare a Giulia Passalacqua, insegnante di professione, un pacchetto di deleghe tra i più significativi: pubblica istruzione, edilizia scolastica, servizi per l’infanzia e pari opportunità.

Un incarico che porta con sé molte responsabilità, perché mette insieme settori vitali per la città: dalle scuole ai servizi per i più piccoli, fino a un tema sensibile e di grande attualità come quello delle pari opportunità, che fino a ieri era nelle mani dell’assessore Giuseppe Virzì.

La Passalacqua entra in giunta al posto di Enzo Guaiana, che ha fatto il percorso inverso: lasciata la poltrona da assessore, è rientrato in consiglio comunale subentrando proprio a lei.

Resta invece ancora irrisolto il nodo delle altre deleghe lasciate vacanti da Emanuele Barbara, dopo le sue dimissioni. E alla conta mancano ancora due tasselli: oltre al posto di Barbara, c’è quello lasciato libero da Alberto Mazzeo, diventato presidente del consiglio comunale.

Insomma, la squadra di governo si rafforza in un settore strategico come quello della scuola e dei diritti, ma al tempo stesso mostra ancora due sedie vuote. Vedremo nei prossimi giorni come il sindaco riuscirà a completare il puzzle e restituire piena stabilità all’amministrazione.