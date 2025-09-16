Trapani, nuovi autobus in città: più comfort, meno inquinamento

Trapani si sveglia con una buona notizia per chi ogni giorno si muove in autobus. Da oggi, infatti, entrano in servizio nove nuovi mezzi Euro 6 che andranno ad arricchire la flotta dell’ATM S.p.A. Un investimento da 2 milioni e 600 mila euro, reso possibile grazie a un finanziamento ministeriale ottenuto nel 2021, che adesso si traduce in un servizio migliore per cittadini e turisti. I bus sono di ultima generazione: silenziosi, sicuri, accessibili e soprattutto meno inquinanti. Ognuno è dotato di pedana per le persone con disabilità, spazi interni più comodi e tecnologie pensate per ridurre consumi ed emissioni. Non si tratta solo di rinnovare il parco mezzi, ma di avvicinarsi a una città più moderna, sostenibile e a misura di persona.

“Siamo riusciti a portare a termine un progetto importante – ha commentato il sindaco Giacomo Tranchida –. Non solo aumentiamo i servizi per residenti e turisti, ma puntiamo anche a limitare l’inquinamento dei veicoli e a garantire accessibilità a chi ha difficoltà di deambulazione”. L’arrivo dei nuovi autobus rappresenta un passo concreto verso la mobilità sostenibile: meno emissioni in atmosfera, più comfort per chi sceglie di lasciare l’auto privata a casa e affidarsi al trasporto pubblico. Certo, i mezzi sono ancora alimentati a gasolio – pur se nel rispetto dei rigidi standard Euro 6 – ma la loro immissione in servizio consente già di ridurre in maniera significativa l’impatto ambientale rispetto ai vecchi veicoli. ATM sta portando avanti un rinnovamento complessivo della flotta, e questi nove autobus sono solo un tassello di un percorso più ampio. L’obiettivo è chiaro: trasformare il trasporto pubblico trapanese in una vera alternativa al traffico privato, con più corse, maggiore affidabilità e attenzione alla qualità della vita in città.