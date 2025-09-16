A Trapani nuovo direttore in Anatomia Patologica, l’UOC fu al centro dello scandalo referti

Questa mattina, all’Asp di Trapani, ha firmato il contratto con il Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, il nuovo direttore dell’UOC di Anatomia Patologica dell’ASP, Angelo Cassisa. Come è noto, il reparto di Anatomia Patologica già da un anno è al centro dello scandalo relativo ai ritardi nei referti istologici ed oggi – nonostante la vicenda sia approdata in Tribunale grazie alla forza di alcuni pazienti che hanno denunciato – sembra che si voglia mettere ordine all’Unità complessa.

Dati i tre mesi di preavviso dovuti, prenderà servizio al presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate il prossimo 1° novembre. Cassisa, di origini trapanesi, si è laureato e specializzato in Anatomia patologica all’università di Bologna. Ha inoltre conseguito il diploma in “Dermapathology” a Francoforte. In atto è direttore dell’UOC Anatomia Patologica dell’AUSL Toscana Centro, da cui dipendono gli ospedali dell’hinterland fiorentino, gestendo circa 24 mila referti istologici annui. Cassisa si è classificato primo sia nella graduatoria dei titoli, che nel colloquio, nel concorso per direttore dell’UOC. Soddisfatta Sabrina Pulvirenti: “La nostra azienda potrà così contare su un’eccellente professionalità, con una lunga esperienza nella materia. Sono certa che ci darà un prezioso contributo. Voglio infine ringraziare l’unità operativa Risorse Umane per la celere conclusione dell’iter concorsuale”.