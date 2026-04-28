Trapani Tua rompe con l’Amministrazione Tranchida, maggioranza sotto

La lista civica Trapani Tua comunica ufficialmente l’interruzione del rapporto politico con l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giacomo Tranchida, aprendo una nuova fase del proprio percorso politico e istituzionale. Si tratta di una decisione maturata nel tempo, al termine di una riflessione seria e responsabile, conseguente a un progressivo e ormai insanabile scollamento rispetto ai presupposti politici, programmatici e valoriali che avevano determinato la nascita di una larga coalizione civica all’indomani della stagione commissariale del 2018. Nel corso degli anni, infatti, si è registrata una crescente distanza sul metodo amministrativo, sulla qualità del confronto politico e sulla reale condivisione delle scelte strategiche. È venuto meno quel modello fondato su partecipazione, collegialità e trasparenza che rappresentava il cuore del progetto originario.

Le rivendicazioni del gruppo consiliare

Trapani Tua rivendica di aver sostenuto l’azione amministrativa con senso delle istituzioni, privilegiando stabilità e responsabilità. Tuttavia, i reiterati tentativi di riportare il confronto su un piano politico e programmatico non hanno prodotto alcun risultato concreto, mentre si è consolidato un modello decisionale sempre più distante dalla visione condivisa. A ciò si aggiunge una valutazione critica sull’efficacia complessiva dell’azione amministrativa, che non appare più in grado di rispondere con la necessaria incisività, visione e capacità di ascolto alle esigenze della città. “La scelta di interrompere la collaborazione politica non nasce da contrapposizioni personali, ma da una precisa e consapevole posizione politica: restare avrebbe significato rinunciare alla nostra identità; uscire significa riaffermarla con chiarezza. Trapani Tua non è mai stata un semplice contenitore elettorale, ma una comunità politica costruita dal basso, autonoma e libera, capace di rappresentare una concreta domanda di cambiamento in una fase storica tra le più complesse per la città – fanno sapere dal gruppo -. Abbiamo attraversato stagioni difficili, dalla mancata elezione del Consiglio comunale fino al lungo commissariamento, contribuendo successivamente alla costruzione di un progetto civico ampio, fondato sulla fiducia e su un programma condiviso. Oggi, con la stessa chiarezza di allora, prendiamo atto che quel progetto si è progressivamente esaurito”.

Da Trapani Tua a Oltre

Poi i consiglieri continuano: “A chi è andato ‘oltre’… Consentiteci, a questo punto, una breve nota con il sorriso. A quei consiglieri che hanno scelto di abbandonare Trapani Tua per dar vita al movimento “Oltre”, rivolgiamo un sincero augurio: che riescano davvero a vedere ciò che sta oltre. Perché noi, senza bisogno di cambiare nome, oltre abbiamo sempre guardato. Avremmo anche potuto cedere alla tentazione, più volte sollecitata di indicare nomi, ruoli o assetti, a partire da quello dell’assessore ripetutamente richiesto. Ma abbiamo scelto di non farlo. Abbiamo scelto, invece, di guardare ai programmi non realizzati, ai contenuti rimasti sulla carta, alle opere annunciate e mai portate a compimento. Perché è lì che si misura davvero la qualità dell’azione amministrativa. Ed è da lì che nasce, oggi, la nostra scelta. E soprattutto, oltre una gestione che riteniamo non più all’altezza della città. La differenza, forse, è tutta qui: c’è chi ha scelto di andare “Oltre”… cambiando insegna, e chi, invece, ha scelto di restare sé stesso, guardando oltre davvero”.

Una nuova fase

Si apre oggi una nuova fase per Trapani Tua: una fase di autonomia piena, di libertà politica e di rinnovato impegno nel confronto istituzionale: “Non ci interessa occupare spazi. Ci interessa dare senso alla presenza politica. Non ci interessano gli equilibri di potere. Ci interessa rappresentare con serietà e dignità una parte della città. Con lo stesso spirito del 2017, ma con maggiore consapevolezza e determinazione, continueremo a lavorare nell’interesse esclusivo della città di Trapani, per costruire una prospettiva credibile, inclusiva e realmente orientata al futuro”.