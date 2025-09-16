A Marsala cresce il sogno del musical con la Nomea School Musical

Al suo secondo anno di attività, la Nomea School Musical, fondata da Nomea Produzioni, si sta affermando come una realtà di riferimento nel panorama culturale locale grazie a un’offerta formativa professionale nel campo del musical unica nel territorio.

La scuola vanta collaborazioni internazionali di prestigio con la storica Pineapple Dance Studios di Londra e con la Salt Performing Arts di Philadelphia, due istituzioni riconosciute a livello mondiale nel settore delle performing arts. La proposta didattica è articolata su tre percorsi, pensati per diverse fasce d’età: Junior (6-9 anni), Regular (10-13 anni) e Senior (14 anni in su).

Il corpo docente, coordinato dal direttore artistico Giuseppe Li Causi, è composto da professionisti altamente qualificati. Da quest’anno, grazie all’allargamento delle collaborazioni internazionali, è stata introdotta anche la materia Inglese, arricchendo ulteriormente il percorso formativo.

Per scoprire da vicino la scuola e il suo approccio, l’Open Day si terrà sabato 27 settembre a partire dalle 17, con lezioni dimostrative, incontri con gli insegnanti e la possibilità di immergersi nell’energia creativa della Nomea School Musical.

Parallelamente all’attività formativa, Nomea Produzioni gestisce il Cine Teatro Don Bosco di Marsala, pronto a inaugurare la nuova stagione culturale. La programmazione cinematografica inizierà giovedì 18 settembre con la proiezione del film “Material Love”. Per il teatro sono previste due rassegne di rilievo: “Buona La Prima”, dedicata alle compagnie della provincia di Trapani, che debutta il 4 ottobre con lo spettacolo “Scambio di Persona” dell’Associazione APS Don Bosco di Trapani; e “NOMEA”, che ospiterà compagnie nazionali a partire dall’11 ottobre con la commedia brillante “I provini per il conte Dupall”.

Con l’obiettivo di formare talenti nel musical e offrire un’offerta culturale di qualità tra cinema e teatro, Nomea Produzioni si conferma un polo creativo e culturale di riferimento per la città di Marsala e il suo pubblico.