Trasferta amara per l’Accademia Trapani che perde a Bagheria

Non raccoglie punti l’Accademia Trapani alla prima trasferta stagionale nel Campionato di Eccellenza contro il Bagheria. Decisiva la rete di Caracappa dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. La svolta della gara è sul finire del primo tempo, quando la formazione di Alberto Amoroso riesce ad andare in gol con Bongiorno, ma la marcatura viene annullata dall’arbitro Vivacqua per un dubbio fuorigioco. Ai primi 45 minuti abbastanza ben giocati, fa da contraltare una ripresa senza spunti particolari. Dopo aver incassato il gol, l’Accademia non riesce a rendersi pericolosa e la gara si conclude con la meritata vittoria dei padroni di casa. Domenica prossima ci sarà l’occasione del riscatto, con la prima gara interna stagionale contro il Don Carlo Lauro Misilmeri.

Mister Alberto Amoroso: “Dispiace per il risultato finale, avremmo sicuramente potuto fare meglio di come abbiamo fatto, un risultato positivo era alla nostra portata. Rimangono molti dubbi sul gol annullato a noi nel primo tempo, ma dobbiamo rimboccarci le maniche. Dobbiamo certamente migliorare nella capacità di puntare la porta ed essere cinici. Domenica prossima ci attende una possibilità di riscatto”.