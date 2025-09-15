Salemi, “Riattivare il distaccamento Vigili del Fuoco volontari, idranti non funzionanti”

Il consigliere comunale Dario Verde ha presentato un’interrogazione scritta e orale al sindaco di Salemi per sollevare due questioni ritenute di assoluta urgenza: la riattivazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari e il ripristino della rete idrica antincendio comunale, attualmente in stato di grave malfunzionamento. Nel suo intervento, Verde ha ricordato come il distaccamento, oggi inattivo, abbia rappresentato per anni un punto di riferimento essenziale per la sicurezza del territorio: “Quando era operativo, il presidio contava circa 40 volontari e occupava una posizione geografica strategica. Era un presidio efficiente, in grado di fornire risposte rapide non solo a Salemi, ma anche ai comuni limitrofi”, ha dichiarato.

Verde: “Il sindaco si faccia portavoce in Prefettura e Comando dei Vigili del Fuoco”

Secondo Verde, la riattivazione del distaccamento rappresenterebbe “… un valore aggiunto in termini di sicurezza e prevenzione per l’intera area, soprattutto in un periodo storico in cui gli incendi boschivi si moltiplicano e le risorse risultano spesso insufficienti”. Il consigliere ha quindi invitato il sindaco Scalisi ad attivarsi in prima persona: “Chiedo formalmente al primo cittadino di farsi promotore di un’interlocuzione con il Prefetto di Trapani e con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, affinché si avvii un percorso concreto verso la riattivazione del presidio”. Inoltre, ha sottolineato l’urgenza di avviare le pratiche necessarie per il rinnovo dei decreti che regolano il funzionamento dei distaccamenti volontari, al fine di renderli operativi e riconosciuti a pieno titolo.

Gli idranti non funzionano: vanno sostituiti

Accanto alla questione del distaccamento, Verde ha segnalato un altro nodo critico: il malfunzionamento degli idranti comunali, emerso in modo drammatico durante l’ultimo incendio che ha colpito la zona. “Durante l’emergenza – ha affermato – non è stato possibile utilizzare neanche un idrante. Questo è un dato gravissimo, che espone l’intera comunità a rischi enormi”.Alla luce di queste criticità, Verde interroga il sindaco per sapere: se intende attivarsi presso il Prefetto e il Comando dei Vigili del Fuoco per sollecitare la riattivazione del distaccamento volontario di Salemi, se promuoverà iniziative volte al rinnovo dei decreti che regolano tali distaccamenti e quali interventi urgenti il Comune intenda mettere in atto per garantire il ripristino del corretto funzionamento degli idranti, anche alla luce dei recenti eventi. “Non possiamo continuare ad affidarci alla fortuna – conclude Verde – serve un piano di sicurezza serio, strutturato e basato su presìdi funzionanti ed efficienti. Salemi ha bisogno di risposte, non di promesse”.