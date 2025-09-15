Il PSI marsalese alla festa nazionale dell’Avanti per un centrosinistra unito. VIDEO

Dal 12 al 14 settembre 2025 si è tenuta a Bologna la tradizionale festa dell’Avanti con lapartecipazione dei vertici nazionali del PSI con in testa il segretario nazionale Enzo Maraio.

Presente il PSI di Marsala con il Segretario cittadino Antonio Consentino, nonché il segretario regionale e vice segretario nazionale del partito, le Nino Oddo.

Di grande interesse le tematiche oggetto di interventi e dibattiti, dal lavoro alla scuola alla povertà, nonché gli argomenti più prettamente politici incentrati sulla necessità che il centro sinistra si presenti coeso ed unito, anche all’insegna del campo largo, alle prossime competizioni elettorali tanto in ambito nazionale quanto territoriale, regionale e comunale. E’ stato, poi, unanimemente sostenuto che occorre avere una visione di Paese in chiave progettuale oltre che programmatica al fine di coinvolgere quella enorme fetta di aventi diritto che non hanno votato, nonché la necessità di convincere i giovani ad interessarsi attivamente della politica, attraverso una concreta vicinanza ai loro interessi, ai loro bisogni, ed alle loro aspettative.