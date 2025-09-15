Mondiali: ai 3000 Siepi il valdericino Zoghlami solo settimo, niente finale

L’avventura dell’atleta valdericino Ala Zoghlami, ai Mondiali 2025 di Atletica, è terminata nelle batterie dei 3000 siepi. I primi 5 classificati di ogni serie si sarebbero qualificati per la finale sulla pista di Tokio dove si è tornati a quattro anni dalle Olimpiadi che consacrarono il movimento tricolore con cinque ori. E’ stata una gara tattica, che si è accesa soltanto nell’ultimo giro, durante il quale il ritmo si è acceso in maniera interessante nel gruppetto di testa in cui erano presenti sette atleti. Ma il portacolori azzurro è scivolato progressivamente indietro e ha chiuso lo sfilacciato drappello di testa, ha provato una reazione a metà dell’ultima tornata e ha recuperato un paio di posizioni, ma poi la sua azione si è spinta in prossimità dell’ultima riviera, da cui è uscito con poco slancio. Il 31enne ha tagliato il traguardo in settima posizione con il tempo di 8:32.65, sarebbe servito correre in 8:31.41 (il crono del tunisino Ahmed Jaziri, quinto) per superare il turno.

La prima batteria è stata vinta dal keniano Edmund Serum (8:29.97), davanti all’etiope Getnet Wale (8:30.14), al giapponese Ryuji Miura (8:30.43) e il francese Nicolas-Marie Daru (8:30.64). Nella seconda batteria ha prevalso il marocchino Salaheine Ben Yazide (8:27.21), capace di precedere il neozelandese Geordie Beamish (8:27.23), l’etiope Samuel Firewu (8:27.54), il tedesco Frederik Ruppert (8:27.83) e il keniano Abraham Kibiwot (8:27.84).