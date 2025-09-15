Marsala: addio allo storico negoziante di moda Mario Trincilla

A Marsala lascia un vuoto importante tra i commercianti del centro storico. Mario Trincilla, conosciuto e apprezzato da tutti per la sua gentilezza e il suo stile, è venuto a mancare all’età di 80 anni. Una malattia lo affliggeva da anni. Trincilla si è dedicato all’azienda di famiglia fin dalla giovanissima età e insieme al fratello è sempre stato un punto fermo nel settore dell’abbigliamento, facendosi portavoce di tendenza e classe della moda in tutta la Provincia di Trapani. Vestire da Trincilla, dal 1934, è sempre stato sinonimo di eleganza, classe e raffinatezza. Alla moglie Caterina, ai figli Vincenzo e Pietro, alle nuore, ai nipoti e ai familiari tutti lascia il ricordo di un cuore e un animo buono. I funerali si terranno mercoledì 17 settembre, alle 10.30 presso la Chiesa Madre.