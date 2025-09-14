Successo europeo per Trapani Shark con Notae protagonista a Llavaneres

Il coach Jasmin Repeša riceve ulteriori segnali incoraggianti. Si è appena conclusa la terza edizione del torneo “Vila de Llavaneres”, con la vittoria della Trapani Shark su Baxi Manresa per 93-75.Nel nuovo contesto europeo, gli squali granata hanno potuto contare su JD Notae, che ha realizzato 22 punti. Dopo un primo quarto equilibrato (19-19), Trapani ha accelerato nel secondo periodo con un parziale di 7-0 firmato da Notae, arrivando all’intervallo lungo con un margine di 11 punti. Al rientro in campo Manresa ha tentato una reazione, ma nell’ultimo quarto Trapani ha chiuso con un vantaggio di 18 punti.

BAXI MANRESA-TRAPANI SHARK 75-93(19-19; 11-22; 23-23; 22-29)

Baxi Manresa: Akobundu-Ehiogu, Benitez, Gaspà, Reyes, Ubal, Steinbergs, Knudsen, Chassang, Obasohan, Golden, Fernandez, Izaw-Bolavie, Perez, Plummer.Allenatore: Pedro Martínez Sánchez

Trapani Shark: Eboua 15, Cappelletti 8, Notae 22, Ford 15, Arcidiacono 4, Rossato 3, Allen 12, Milovanovic, Pugliatti, Petrucelli 10, Sanogo 4.Allenatore: Jasmin RepesaAssistenti: Ivica Skelin, Alex Latini