Il Trapani calcio batte la Casertana e azzera la penalizzazione

Terza vittoria di fila del Trapani calcio. I granata debellano il “meno” in classifica al termine di una partita difficile, nervosa in certi momenti ma i tre punti sono stati cercati, voluti e soprattutto arrivati.

E’ un successo che crea ulteriore entusiasmo attorno ad un gruppo che lotta. Il Trapani sarebbe primo senza penalizzazione ma con gli asterischi per alcune squadre. Con la storia dei se e dei ma non si fa la storia del mondo, allora bisogna godersi il momento: appare scontato non addentrarsi in voli pindarici, il campionato è ancora alla quarta giornata ma – a proposito di detti – “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. I granata dal -1 passano a 2 punti scavalcando in un solo colpo Siracusa, Sorrento e Cavese.