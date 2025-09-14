Favignana a settembre: un paradiso quasi segreto

Settembre è uno dei mesi migliori per visitare Favignana, l’isola più grande delle Egadi. Il clima è ancora mite con temperature che oscillano tra i 22°C e 30°C, il mare è caldo e invitante per nuotare, ma la folla estiva si è già diradata, garantendo tranquillità e autenticità all’esperienza. Le spiagge sono meno affollate e il vento è meno insistente, rendendo le escursioni più piacevoli Fare il giro dell’isola in barca è un must. Diverse escursioni giornaliere portano alla scoperta delle calette più belle come Cala Azzurra, Bue Marino e Cala Rossa, con soste per il bagno in acque cristalline e, in certi tour, pranzi a base di cucina locale. Le acque attorno a Favignana sono un vero paradiso per appassionati di snorkeling e immersioni: la riserva

naturale marina protegge fondali ricchi di flora e fauna. I siti come Punta Marsala sono particolarmente apprezzati. Chi preferisce la terraferma può noleggiare biciclette o e-bike per esplorare l’isola, che è prevalentemente pianeggiante, oppure fare trekking fino alla cima del Monte Santa Caterina, da cui si gode una vista panoramica sull’isola e il mare. Settembre è perfetto anche per immergersi nella storia di Favignana senza la confusione estiva. L’Ex Stabilimento Florio, un antico stabilimento di tonnara oggi museo, racconta la storia della pesca del tonno e ospita reperti archeologici della Prima guerra punica. Palazzo Florio, elegante residenza ottocentesca, domina il porto e simboleggia la prosperità che la famiglia Florio ha portato sull’isola. Settembre permette di godersi le spiagge più belle di Favignana senza il sovraffollamento estivo. Tra le più amate: Cala Rossa, spettacolare per i suoi scogli e acque trasparenti; Cala Azzurra, ideale anche per famiglie e nuotate tranquille; Bue Marino e Cala Rotonda, altre calette incantevoli dove nuotare e rilassarsi. Noleggiare una bici o un mezzo elettrico è un ottimo modo per esplorare l’isola con libertà. Favignana a settembre è dunque una destinazione ideale per chi desidera unire mare cristallino, natura, cultura e tradizioni, vivendo un’autentica esperienza isolana.