Vincono in trasferta le ragazze dell’Ac Life Style Erice

Vittoria per l’Ac Life Style Erice, che, alla prima trasferta della stagione, espugna il campo della Casalgrande Padana con il risultato di 15-37. Un successo che dà seguito al vittorioso match della settimana scorsa contro Nuoro.

Una gara in discesa per le ericine, soprattutto dopo la prima metà del primo tempo in cui le padrone di casa avevano avuto un buon impatto alla partita. Poi Erice ha preso il largo, gestito e vinto. Adesso l’Ac Life Style Handball Erice si appresta ad osservare lo stop al campionato, per via della pausa per le nazionali, per poi tornare in campo per il doppio impegno di European Cup contro le serbe del ZRK Zeleznicar Indija (26 e 28 settembre al PalaCardella).