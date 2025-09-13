Iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali a Petrosino

Il Sindaco Anastasi e l’Assessora Giordano attraverso un comunicato stampa hanno informato la cittadinanza che sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali all’interno dell’area di ampliamento del Cimitero Comunale di Petrosino – Lotto “E”.



L’opera risponde a una concreta esigenza della comunità, garantendo nuovi spazi e servizi adeguati in un luogo di fondamentale importanza per i cittadini.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ingegnere Vincenzo Marcello Bua, che seguirà le varie fasi dell’intervento al fine di assicurarne il corretto svolgimento e la consegna nei tempi previsti.

“Come Amministrazione riteniamo doveroso garantire spazi adeguati e dignitosi ai nostri cari defunti – ha detto il Sindaco Giacomo Anastasi -. E’ stato avviato il cantiere per la realizzazione dei primi 100 loculi”.

Il progetto complessivo porterà alla realizzazione di 4 lotti per un totale di 400 loculi e 70 ossari.