Egadi, conti in ordine e prospettive di crescita: l’eredità positiva della Giunta Forgione

Un Comune solido, con i conti a posto e un avanzo che apre spazi concreti per nuovi investimenti. È questa la fotografia che emerge dalla delibera approvata lo scorso 28 agosto dalla nuova Amministrazione guidata dal sindaco Pagoto, relativa all’avanzo di amministrazione 2024.

Il documento – protocollo n. 24571 – porta con sé un dato eloquente: oltre 29 milioni di euro di risultato complessivo, suddivisi tra fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti e, soprattutto, un avanzo libero di circa 653 mila euro, immediatamente utilizzabile per iniziative a favore della comunità. Una cifra che, al di là della sua entità, ha un valore simbolico: smentisce nei fatti le narrazioni di presunti “disastri amministrativi” e certifica invece la solidità della gestione targata Forgione.

Una macchina amministrativa che si rafforza

Non solo numeri, però. Negli ultimi mesi il Comune ha visto crescere il proprio organico grazie all’assunzione di due nuovi operai di categoria B, che si aggiungono ai quattro già entrati in servizio in precedenza. Un passo importante, frutto di un percorso avviato dall’Amministrazione Forgione, che aveva promosso un concorso per sette figure professionali con l’obiettivo di creare una graduatoria utile anche per il futuro, così da fronteggiare pensionamenti e trasferimenti senza indebolire l’apparato comunale.

Un disegno che guardava lontano, puntando anche sulle cosiddette “progressioni verticali”, ovvero la possibilità per i dipendenti interni di avanzare di livello e crescere professionalmente, rafforzando così dall’interno la macchina amministrativa.

Un’eredità che parla da sé

Al di là delle schermaglie politiche e delle campagne di propaganda, restano i fatti. E i fatti dicono che il Comune si presenta oggi solido, con margini concreti per programmare nuove azioni e garantire continuità nello sviluppo.

L’Amministrazione Forgione consegna dunque al nuovo corso non solo conti in ordine, ma anche strumenti e prospettive. Una base importante su cui costruire, in un tempo in cui la stabilità finanziaria è condizione imprescindibile per ogni progetto di crescita della comunità.