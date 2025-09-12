Nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 all’aeroporto militare di Birgi

La Sicilia (e, in questo caso, la provincia di Trapani) somiglia sempre più piattaforma militare in questa fase segnata, globalmente, da una crescente tensione internazionale. Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni: presso la base aerea di Trapani-Birgi sarà allestito il nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35. Sarà concepita come una struttura gemella di quella già operativa nella Luke Air Force base in Arizona, negli Stati Uniti.

“I lavori a Trapani-Birgi inizieranno la prossima primavera e si concluderanno entro la primavera del 2028″, spiega Minardo, soffermandosi sulle “significative ricadute economiche” che il progetto dovrebbe portare per la Sicilia, anche “grazie a un indotto che coinvolgerà non solo il comparto militare e civile, ma anche aziende strategiche come Leonardo e Lockheed Martin”. Per il deputato di Forza Italia la realizzazione del nuovo centro “comporterà la creazione di nuovi posti di lavoro, specializzazione tecnologica e opportunità per le imprese locali”. Minardo aggiunge che, in tal modo, la Sicilia diventerà “una piattaforma avanzata per il settore della difesa e dell’industria collegata”, oltre che “un hub strategico nel Mediterraneo, con benefici concreti per l’economia e l’occupazione”.

La notizia, inevitabilmente, sta generando anche una certa apprensione sul territorio, anche perchè qualcuno teme che potrebbe incidere sul traffico aereo civile del “Vincenzo Florio”, che – come si ricorderà – nel 2011 fu sospeso per alcuni giorni, in coincidenza della missione militare in Libia. Allo stato attuale da Airgest non si registra alcuna dichiarazione ufficiale.