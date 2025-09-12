Love Ghost + The Skinner Brothers in “Worth it”, il video

“Worth it” è la terza collaborazione tra Love Ghost e The Skinner Brothers. “Worth it” ha un sound prettamente alternative rock alternativo, un alternative rock grezzo che si tuffa a capofitto nell’eterna domanda: sono abbastanza? Con melodie inquietanti, testi taglienti e un assolo di chitarra epico, è un inno catartico per chiunque abbia lottato con il proprio riflesso e si sia chiesto se ne sia valsa la pena. Dopo il successo delle loro prime due collaborazioni “Freedom in a Padded Cell” e “Scrapbook”, entrambe le band erano ansiose di lavorare di nuovo insieme. Saranno in tour nel Regno Unito a novembre.

GUARDA IL VIDEO:

I Love Ghost combinano rock alternativo, grunge, metal, pop-punk, acustico, hard rock e altri generi. I testi delle canzoni hanno un tocco emo e poetico, affrontando spesso a testa alta traumi e problemi di salute mentale.

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544